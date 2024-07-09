العالمية للأرصاد الجوية تحذر من ارتفاع قياسى جديد لدرجة حرارة الأرض

جنيف (أ ش أ)

حذرت الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، سيليست سولو من ارتفاع قياسى جديد لدرجة حرارة الأرض.

وذكر مركز إعلام الأمم المتحدة، ووفقا لبيانات خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ، أن متوسط درجات حرارة شهر يونيو الماضي تجاوز المعدل المقدر للفترة المرجعية ما قبل الصناعة (1850-1900) بمقدار 1.5 درجة مئوية، ويمثل هذا الشهر الثاني عشر على التوالي الذي يصل فيه المتوسط العالمي لدرجة الحرارة إلى عتبة 1.5 درجة مئوية أو يتجاوزها.

وبموجب اتفاق باريس، وافقت البلدان على إبقاء متوسط ارتفاع درجة الحرارة العالمية على المدى الطويل إلى أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة، وبذل جهود للحد منها إلى 1.5 درجة مئوية بحلول نهاية هذا القرن.

وحذرت الأوساط العلمية مرارا وتكرارا من أن ارتفاع درجة الحرارة بأكثر من 1.5 درجة مئوية قد يؤدي إلى إطلاق العنان لتأثيرات أشد خطورة لتغير المناخ والطقس المتطرف.

بدوره.. قال مدير خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ "كارلو بونتيمبو" "حتى لو انتهت هذه السلسلة المحددة من الظواهر المتطرفة في وقت ما، فمن المؤكد أننا نشهد تحطيم أرقام قياسية جديدة مع استمرار ارتفاع درجة حرارة المناخ. هذا أمر لا مفر منه، ما لم نتوقف عن إضافة غازات الدفيئة إلى الغلاف الجوي والمحيطات".