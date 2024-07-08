مرصد كوبرنيكوس الأوروبى: شهر يونيو الماضى أكثر سخونة من عام 2023

بروكسل (أ ش أ)

ذكر مرصد كوبرنيكوس التابع للمفوضية الأوروبية والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أن شهر يونيو الماضى هو الشهر الثالث عشر على التوالى الذى يسجل رقما قياسيا لمتوسط ​​درجة حرارة أعلى من الأشهر المماثلة وذلك بعد أن ضربت سلسلة موجات الحر المكسيك والصين ودول أخرى.

وقال المرصد في بيان - حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية اليوم الاثنين، إنه مع هذه السلسلة، التي يغذيها ارتفاع درجة حرارة المحيطات بشكل غير مسبوق والتي امتصت 90% من الحرارة الزائدة الناجمة عن النشاط البشري، فإن متوسط ​​درجة الحرارة العالمية خلال الأشهر الـ 12 الماضية (يوليو 2023 - يونيو 2024) هو الأعلى على الإطلاق.

وأضاف المرصد أنه خلال هذه الفترة، كان متوسط ​​درجة حرارة الكوكب "1.64 درجة مئوية أعلى من متوسط ​​ما قبل الثورة الصناعية عامي 1850-1900"، عندما لم تكن إزالة الغابات وحرق الفحم أو الغاز أو النفط قد أثرت على درجة حرارة مناخ الأرض بعد.

وأكد كارلو بونتيمبو مدير خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ "سي 3 أس" أن شهر يونيو عام 2024 هو أيضا "الشهر الثاني عشر على التوالي الذي يتجاوز متوسطات ما قبل العصر الصناعي بمقدار 1.5 درجة مئوية".

وستعتمد درجة الحرارة العالمية في نهاية عام 2024 إلى حد كبير على تطور حرارة المحيطات، التي تغطي 70% من الكوكب والتي تظل درجة حرارة مياهها السطحية أعلى بشكل واضح للغاية من جميع الأرقام القياسية منذ أكثر من عام.

يذكر أن ظاهرة النينيو هي ظاهرة مناخية طبيعية تصبح فيها المياه السطحية في وسط المحيط الهادئ وشرقه دافئة بشكل غير عادي وتتسبب في تغيرات في أنماط الطقس في جميع أنحاء العالم. وتتكرر، في المتوسط، كل سنتين إلى 7 سنوات وتستمر عادة من 9 إلى 12 شهرا.