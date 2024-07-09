الاتحاد الأوروبى: وضعنا قضية المياه على رأس أجندة التعاون مع مصر

كتبت أسماء نصار

قال السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر، إن العلاقة مع مصر تخطت التعاون الثنائى إلى الشراكة الاستراتيجية والاتحاد الأوروبى داعم قوى لهذه الشراكة.

أضاف خلال المؤتمر الصحفى للاعلان عن الاستعدادات لـ اسبوع القاهرة للمياه 2024 أن الاتحاد الأوروبى شريك فى تنظيم اسبوع القاهرة للمياه لهذا العام، حيث أن الاتحاد الأوروبى وضع قضية المياه فى مصر، على رأس أجندة التعاون مع مصر، ليصبح شريكا لمصر فى دعمها لمواجهة تحديات المياه وكيفية الحفاظ عليها وتنميتها.

أضاف خلال كلمته أن الاتحاد الأوروبي سوف يدعم مصر لتصبح مركزا إقليميا لنقل الخبرات للمنطقة والقارة الافريقية، مؤكدا أن المياه سوف تقوى وضع مصر فى أفريقيا، وسوف نعمل كاتحاد أوروبى لبناء قدرات مصر فى أفريقيا، من خلال تحقيق مستقبل الإدارة الحكيمة.

أشار إلى أن أسبوع القاهرة للمياه يعالج التحديات التى تواجه سبل العيش ويعمل على ترجمة الحوارات التى تدور داخل المؤتمر إلى عمل، فضلا عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أكد كريستيان على دعم الاتحاد الأوروبى لاسبوع القاهرة للمياه من أجل استدامة التنمية المستدامة وسوف يشارك مع وزارة الموارد المائية والرى فى التنظيم وتنفيذ مشروعات من أجل استدامة الموارد المائية.