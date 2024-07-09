أوقاف الدقهلية: إقامة النشاط الصيفي للأطفال لمحاربة الأفكار الهدامة

الدقهلية - سارة الباز

أعلن الشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية عن إقامة النشاط الصيفي للأطفال على مستوى إدارات الأوقاف في أنحاء المحافظة، والذي يهدف إلى تثقيف، وتحصين الأطفال والنشء ضد الأفكار الهدامة، وقام الشيوخ المحاضرين بتوزيع الحلوى والبالونات على الأطفال؛ لتشجيعهم على الاستمرارية في الحضور، وذلك تحت رعاية الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف.

وأضاف بأنه قد تم اعتماد الأوقاف ل 7 واعظات جدد بمحافظة الدقهلية، وهن: فاطمة وجيه أبو الفتوح، وهاجر سعد السعيد، وآية حمدان سيد، وإلهام حسني فهيم، وبثينة سليمان محمد، وأمينة السيد زكريا، وفاطمة الزهراء عرفات.

وأشار إلى الإنتهاء من الختمة القرآنية الحزب (57) كاملا ضمن المقرأة النموذجية بحضور كبار القراء وشباب الأئمة المتميزين بمسجد النصر الكبير بمدينة المنصورة بحضوره، وتحت رعاية وزير الأوقاف.



الأطفال أثناء إلقاء الدرس



الأطفال والحلوى والبالونات أمامهم لتشجيعهم



توزيع الحلوى والبالونات على الأطفال



جانب من المحاضرة لتثقيف النشء