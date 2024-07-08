وفاة أحمد رفعت.. هذا ما يفعله التوتر والتفكير الزائد في قلبك

كتبت مروة محمود الياس

توفى في الساعات الأولى من صباح أمس السبت، أحمد رفعت صانع ألعاب مودرن سبورت ومنتخب مصر، بعد تدهور حالته الصحية، بعد توقف مفاجئ في عضلة القلب وتدهور حاد في حالته الصحية.

التوتر والقلق النفسى والتفكير الدائم، مثلث تدمير القلب حسبما أكد الدكتور ماهر الجارحى استشارى الباطنة بمستشفى الحميات، موضحًا أن التوتر والقلق النفسى، والتفكير السلبى الدائم، والصدمات العاطفية والنفسية، فضلاً عن الكثير من العوامل الأخرى تضر بالقلب وبوظائفه بشكل مباشر وواضح.

وتابع الدكتور ماهر حديثه لـ"اليوم السابع" أن هذا التوتر العصبى، والضغوط وكذا الانفعالات المستمرة، مع الصدمات، قد تؤدى في كثير من الحالات لهذه المشكلات القلبية وتالتى من أبرزها:

اضطراب في كهرباء القلب، بالزيادة الحادة ما قد يؤدى إلى الوفاة

السكتات القلبية

اضطراب إشارات القلب

اضطراب ضخ الدم للدماغ والمخ مما قد يؤدى إلى السكتات

زيادة حادة في ضربات القلب

توقف عضلة القلب في بعض الحالات

نوبات قلبية حادة

ذبحات صدرية

ونصح الدكتور ماهر بالبعد تماما عن الضغوط والتوترات النفسية، وممارسة التمارين النفسية المساعدة التي تساعد على الهدوء والتعامل مع الضغوط النفسية وإدارتها، كذلك الاهتمام بملاحظة أية أعراض مرضية تظهر على القلب والتنفس وآلام الصدر الوخزات الحادة به، وسرعة طلب المساعدة الطبية، فضلاً عن العيش بنمط صحى بعيد عن المؤثرات الضارة على القلب وحالته، مصل التدخين والضغوط النفسية والطعام غير الصحى كذلك،