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وزارة التعليم تكشف بعد قليل حقيقة ما أثير حول امتحان الكيمياء للثانوية 2024

الإثنين، 08 يوليو 2024 10:51 ص
وزارة التعليم تكشف بعد قليل حقيقة ما أثير حول امتحان الكيمياء للثانوية 2024 شادى زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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قال شادى زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن وزارة التربية والتعليم تكشف بعد قليل حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول امتحان الثانوية العامة في مادة الكيمياء بالأدلة.

وعملت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على فحص ما أثير من جانب بعض المعلمين في مادة الكيمياء للثانوية العامة بخصوص تقارب عدد من الأسئلة في المراجعات النهائية مع أجزاء من امتحان الكيمياء، حيث يتم التحقيق فيما أثير على مواقع التواصل الاجتماعى، سواء من معلمين أو أولياء أمور، للوقوف على الحقيقة، مع دراسة كل سؤال على حده وعلاقته بأسئلة الامتحان، حيث إن اللجنة المتخصصة تضمن كوادر من المركز القومي للامتحانات والهيئة الاستشارية للمادة، وتقوم بالتدقيق الصارم في كل ما أثير، للوصول إلى الحقيقة الدقيقة والمفصلة حول امتحان الكيمياء، وأي مخالفة لن يتم التستر عليها بأي حال من الأحوال.







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