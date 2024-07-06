اليوم السابع
Ads
السبت، 06 يوليو 2024 11:14 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزارة التعليم تضبط طلابا حاولوا الغش بامتحانى الكيمياء والجغرافيا للثانوية

السبت، 06 يوليو 2024 10:40 ص
وزارة التعليم تضبط طلابا حاولوا الغش بامتحانى الكيمياء والجغرافيا للثانوية الثانوية العامة
كتب ـ محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه تم ضبط طالب قام بتصوير أجزاء من أسئلة امتحان مادة الكيمياء باستخدام هاتف محمول بلجنة بإدارة شرق الزقازيق التعليمية بمحافظة الشرقية.

كما تم ضبط طالب بلجنة بإدارة بسيون التعليمية بمحافظة الغربية، قام بالغش الإلكتروني باستخدام هاتف محمول خلال امتحان مادة الكيمياء وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وأوضح المتحدث الرسمي، أنه تم ضبط طالب بهاتف محمول وسماعة أذن بلجنة بإدارة المنشأة الحديثة التعليمية بمحافظة سوهاج خلال امتحان مادة الجغرافيا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وأوضح المتحدث الرسمي، أنه تم ضبط طالب بلجنة بإدارة ببا التعليمية بمحافظة بني سويف خلال امتحان مادة الجغرافيا، قام بمحاولة الغش الإلكتروني باستخدام هاتف محمول، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الواقعة.







الثانوية العامة 2024

امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2024

تسريب امتحانات الثانوية العامة

امتحان الثانوية العامة اليوم

الثانوية العامة جدول

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

جدول

جدول امتحانات الثانوية العامة

جدول الثانوية العامة 2024

امتحان كيمياء ثانوية عامة 2024

امتحان التاريخ للثانويه العامه 2024

امتحان الكيمياء للثانويه العامه

تسريب امتحان الكيمياء

تسريب امتحان التاريخ

الثانوية العامة امتحانات

الثانوية العامة بالانجليزي

بوابة الثانوية العامة

امتحان الكيمياء بالإنجليزى

اجابات امتحان الكيمياء علمى

اسئلة امتحان الكيمياء 2024

اجابات امتحان الكيمياء علمى 2024

اجابات امتحان الجغرافيا أدبى

اسئلة امتحان التاريخ2024

اجابات امتحان التاريخ 2024

امتحان الجغرافيا

اسئبة امتحان الجغرافيا

اجابات امتحان الجغرافيا




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة