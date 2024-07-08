وزارة التعليم تعلن فتح باب التقدم لمدارس المتفوقين بعين شمس

كتب ـ محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ،فتح باب التقدم للقبول بمدرسة المتفوقين الثانوية للبنين بـ عين شمس، علي الموقع الرسمي للوزارة حتي يوم 31 يوليو وذلك للطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية 2023/2024، مشيرا إلي أنه تقرر إجراء اختبارات القبول لهذه المدرسة في الفترة من يوم الأربعاء 21 أغسطس وحتى يوم الخميس 22.

وحددت وزارة التربية والتعليم، الفئات المسموح لها دخول اختبارات القبول بـ مدرسة المتفوقين بعين شمس:

- الطالب المصري الناجح في شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في العام الدراسي 2023/2024 من جميع محافظات جمهورية مصر العربية ومستوفى لشروط التقدم.

- الطالب المصري الذي اجتاز امتحانات الشهادة الإعدادية من الخارج في العام الدراسي2023/2024 في المدارس المرخص لها تدريس المنهج المصري ومستوفياً لشروط التقدم.

- الطالب المصري الذي أدى امتحانات الصف الثالث الإعدادي لامتحانات ابناؤنا في الخارج إلكترونياً في العام الدراسي 2023/2024 موكانت نتيجته اجتاز) حال حصوله علي شهادة امتحان تحديد المستوي وتم استيفاء شروط التقدم، ويسمح لهذه الفئة فقط بعد إعلان نتيجة امتحان تحديد المستوى الذي يعقد مع امتحان الدور الثاني بالشهادة الإعدادية إتاحة التسجيل حتى قبل بدء اعمال الامتحانات.

- الطالب المصري الحاصل على الشهادة الإعدادية في العام الدراسي 2022/2023 م وحاصل على شهادة الحافز الرياضي والمضاف درجاته الى المجموع الكلي شريطة استيفاء شروط التقدم.

- بالنسبة للطلاب المصريين العائدين والذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية ضمن امتحانات أبناؤنا في الخارج سواء بالمدارس المصرية بالخارج أو إلكترونيا أو الطلاب الحاصلين على درجات الحافز الرياضي: يتم تقديم أوراقهم يدويا إلى الإدارة العامة للامتحانات مباشرة خلال نفس فترة التقدم الإلكتروني.



