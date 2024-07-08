وزارة التعليم تحدد موعد امتحان القبول للمتقدمين لمدارس المتفوقين عام 2025

كتب محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى موعد إجراء اختبارات القبول للطلاب الذين يتقدمون للالتحاق بـ مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا من الحاصلين على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها للعام الدراسى الجديد 2025، موضحة أنه تعقد الاختبارات خلال الفترة من يوم السبت الموافق، 17 أغسطس المقبل وحتى الثلاثاء 20 أغسطس 2024.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى باب التقدم لقبول الطلاب المصريين بالصف الأول الثانوي بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، للعام الدراسي الجديد 2025، حيث، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التقدم للقبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM في محافظات (٦ اكتوبر بنين بالجيزة 6 اكتوبر الحي ۱۱ المشتركة - المعادى بنات بالقاهرة القاهرة الجديدة المشتركة - الإسكندرية المشتركة - كفر الشيخ المشتركة - الدقهلية المشتركة - الإسماعيلية المشتركة - البحر الأحمر المشتركة - أسيوط المشتركة - الأقصر المشتركة - سرس الليان بالمنوفية بنات - مدينة السادات بالمنوفية بنين - الغربية المشتركة - القليوبية المشتركة - الشرقية المشتركة - قنا المشتركة الفيوم بنين بنى سويف المشتركة - المنيا . بنين - سوهاج بنات ) .

وأوضحت الوزارة أنه تم اتاحة الموقع الإلكتروني للوزارة لتسجيل استمارة التقدم في الفترة من 7 يوليو الجارى حتى 31 يوليو.