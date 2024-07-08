نصائح عاجلة من وزارة الزراعة لمزارعى الذرة.. تعرف عليها

‫ ‎كتبت أسماء نصار

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز ، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الذرة الرفيعة مراعاتها، خلال شهر يوليو .

‎ويعد الذرة من الحاصلات الاستراتيجية الهامة، التي تُمثل عماد مشروعات الإنتاج الحيواني، ما يجعلها ضمن حزمة الزراعات الهامة للأمن الغذائي القومي، والتي يتحتم الحفاظ عليها ودعم زيادة ومُضاعفة الإنتاجية.

‎وتمثلت التوصيات في الآتي:

‎1 -يتم الاستمرار في الري مرة كل 15 يوما وحسب مناوبات الري مع مراعاة الري عند ظهور علامات العطش والتفاف الأوراق وخاصة في الأراضي الجديدة.

‎ 2- عند اكتشاف أعراض إصابات مرضية أو حشرية يتم إبلاغ مهندسو المكافحة للتوصية بالمعاملة المناسبة

‎3-الامتناع عن توريق النباتات للحصول على محصول مرتفع.