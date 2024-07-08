اليوم السابع
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نصائح عاجلة من وزارة الزراعة لمزارعى الذرة.. تعرف عليها

الإثنين، 08 يوليو 2024 10:11 م
نصائح عاجلة من وزارة الزراعة لمزارعى الذرة.. تعرف عليها زراعة الذرة - أرشيفية
‫ ‎كتبت أسماء نصار

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أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز ، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الذرة الرفيعة مراعاتها، خلال شهر يوليو .

‎ويعد الذرة من الحاصلات الاستراتيجية الهامة، التي تُمثل عماد مشروعات الإنتاج الحيواني، ما يجعلها ضمن حزمة الزراعات الهامة للأمن الغذائي القومي، والتي يتحتم الحفاظ عليها ودعم زيادة ومُضاعفة الإنتاجية.

‎وتمثلت التوصيات في الآتي:

‎1 -يتم الاستمرار في الري مرة كل 15 يوما وحسب مناوبات الري مع مراعاة الري عند ظهور علامات العطش والتفاف الأوراق وخاصة في الأراضي الجديدة.

‎ 2- عند اكتشاف أعراض إصابات مرضية أو حشرية يتم إبلاغ مهندسو المكافحة للتوصية بالمعاملة المناسبة

‎3-الامتناع عن توريق النباتات للحصول على محصول مرتفع.

 







محصول الذرة

الذرة

وزارة الزراعة

الانتاج الحيواني



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