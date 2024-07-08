مدبولى أمام البرلمان: أجدد العهد لاستكمال مسيرة الوطن وتحقيق تطلعات المواطن

إبراهيم حسان

جدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، العهد أمام البرلمان المصرى فى العاصمة الإدارية، على استكمال مسيرة الوطن وتحقيق تطلعات المواطن المصرى فى الفترة المقبلة.

وقال مدبولى، خلال عرضه برنامج الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية: "يعتمد البرنامج على مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطنى ومختلف الاستراتيجيات الوطنية والبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية لتحسين حياة المواطن المصرى من جميع جوانبها، وعلينا أن ندرك طبيعية التحديات التى نواجهها وهى تحديات ذات وجوه متعددة، الأول يرتبط بإكمال المسيرة التى بدأتها مصر منذ 10 سنوات والتى بذلت فيها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسى جهدا كبيرا لتطوير البنية التحتية وتطوير الصناعة والعشوائيات وتوفير الإسكان الاجتماعى لقطاعات عريضة من السكان وتطوير خدمات الصحة مع تقديم مبادرات ناجحة فى القضاء على الأمراض المزمنة والتوسيع فى إنشاء الجامعات والمدارس وتقديم مبادرات تنموية كبرى مثل مشروعات حياة كريمة لتحسين الحياة فى القرى".

وتابع رئيس الوزراء: "الوجه الثانى يرتبط بتحديات جديدة خلقتها الأزمة الاقتصادية العالمية التى ترتبت على الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من تعطل لحركة الأسواق العالمية وهى من تسببت فى زيادة غير مسبوقة فى الأسعار وأدى هذا المشهد إلى صور من المعاناة بالنسبة للمواطن فى كافة دول العالم وأثبت المصريون أنهم على قدر المسؤولية بتحملهم".

أردف مدبولي: "الوجه الثالث يرتبط بالصراعات التى يشهدها لإقليم الذى تقف مصر فى قلبه، والصراعات التى نشأ، وكان آخرها الحرب الظالمة التى تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطينى فى غزة والضفة الغربية، وتلعب مصر دورا بارزا للسلام والوئام وتبذل قصارى جهدها لوقف الحرب فى غزة"، لافتا إلى أنه كان للحرب تبعات شديدة السلبية على الاقتصاد المصرى ومنها التأثير على قناة السويس.