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رئيس الوزراء: أعضاء الحكومة فى مقدمة الصفوف قولا وعملا لمواجهة التحديات

الإثنين، 08 يوليو 2024 02:57 م
رئيس الوزراء: أعضاء الحكومة فى مقدمة الصفوف قولا وعملا لمواجهة التحديات الدكتور مصطفى مدبولى
كتب محمد عبد العظيم

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قدم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، التحية للشعب المصرى قائلا: "تحية طيبة للسادة النواب ولشعب مصر العظيم.. ويسرنى أن أهنئكم بالسنة الهجرية الجديدة داعيا الله أن تكون سنة خير وبركة على مصر والمصريين كافة وأن يسود السلام والازدهار أجراء وطننا الحبيب".

وأضاف خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب لإلقاء بيان الحكومة: "اقدم خالص الشكر إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على تجديد الثقة أنه تكليف يحملنى المزيد من المسئولة الوطنية التى يجب أن يحرص عليها كل مسئول فى الحكومة.. وتتزايد أهميتها فى تحديات كبرى يجب أن نواجها وبناء متماسك وثقة كبيرة فى قدرتنا وافعالنا.. وأعضاء الحكومة التى تقف أمامكم فى مقدمة الصفوف قولا وعملا.. المثل الأعلى فى تحمل المسئولة فى خدمة الوطن.

وتابع رئيس الوزراء: "أتقدم بخالص الشكر والتقدم للسادة أعضاء الحكومة السابقة على جهدهم المخلصة وتفانيهم فى خدمة الوطن والمواطنين خلال فترة فيها الكثير من التحديات وبذلوا خلالها الجهد لتحقيق الأهداف المنشودة ودعم الاستقرار والتقدم فى البلاد".







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