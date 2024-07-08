محافظ شمال سيناء يتفقد المخازن اللوجستية لمساعدات غزة فى مدينة العريش

العريش- محمد حسين

تفقد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، المخازن اللوجستية الخاصة بالهلال الأحمر المصري بالعريش، في حضور الدكتور خالد زايد، رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء وأعضاء مجلس الإدارة.

واستمع المحافظ الي شرح مفصل من أعضاء مجلس الإدارة والمتطوعين حول الية استقبال المساعدات الخاصة بقطاع غزة وتكويدها وتخزينها تمهيدًا لإدخالها الي قطاع غزة بالتنسيق مع مختلف الجهات. ووجه المحافظ الشكر الي الهلال الأحمر المصري علي الجهود المبذولة في استقبال المساعدات وانفاذها الي قطاع غزة، مشيرًا إلي أن ملف المساعدات احد الملفات التي سيعمل عليها خلال الفترة المقبلة طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

من جانبه أكد العميد اسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، أن المساعدات التي تصل الي محافظة شمال سيناء مقدمة من عدة جهات ومؤسسات مصرية وعدد من الدول العربية والأجنبية والمنظمات، لافتًا إلي أن معظم المساعدات التي تم إدخالها الي قطاع غزة مصرية.

وأشار الدكتور خالد زايد، رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، إلي أن المساعدات الخاصة بقطاع غزة تصل عن طريق الشاحنات برًا أو عن طريق السفن بحرًا أو عن طريق الطائرات جوًا، حيث يقوم الهلال الأحمر باستلامها وتخزينها وادخالها الي قطاع غزة تباعًا.





محافظ شمال سيناء يتفقد المخازن اللوجستية لمساعدات غزة في مدينة العريش



محافظ شمال سيناء يتفقد المخازن اللوجستية لمساعدات غزة



محافظ شمال سيناء يتفقد المخازن اللوجستية