محافظ شمال سيناء يتفقد مستشفى العريش العام ويزور أطفال غزة.. وصور

العريش - محمد حسين

استهلّ اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء الجديد، جولاته الميدانية بزيارة مستشفى العريش العام. خلال الزيارة، قام المحافظ بجولة في أقسام المستشفى المختلفة، حيث تفقد الخدمات الصحية والرعاية المقدمة للجرحى والأطفال القادمين من قطاع غزة لتلقي العلاج في مصر.

وتابع المحافظ الخدمات المقدمة لهم واستمع إلى قصص معاناتهم مباشرة من المرضى وذويهم، حيث عبروا عن شكرهم العميق لمصر على دورها الإنساني البارز في دعمهم ورعايتهم.

وفي إطار الزيارة، زار المحافظ مقر تقديم الدعم النفسي لأطفال غزة الذين يتلقون العلاج في المستشفى، حيث تابع الأنشطة المقدمة لهم والتي ينفذها الهلال الأحمر المصري. كما استمع إلى الأناشيد التي قدمها الأطفال، والتي تعكس روح الأمل والتفاؤل لديهم برغم الظروف الصعبة التي يمرون بها.



وأكد المحافظ، أهمية استمرار تقديم الدعم والرعاية اللازمة لأهل غزة، مشددًا على دور مصر الإنساني والريادي في المنطقة، وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المختلفة لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية والنفسية للجرحى والأطفال.



محافظ شمال سيناء خلال الجولة



محافظ شمال سيناء يتفقد مستشفى العريش العام ويزور أطفال غزة