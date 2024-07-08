وزير الخارجية: الدولة المصرية قدمت 70% من المساعدات إلى قطاع غزة

كتب أحمد جمعة

أكد وزير الخارجية السفير الدكتور بدر عبد العاطي أن دور أونروا لا يقتصر على قطاع غزة لكنه يشمل رعاية شؤون اللاجئين الفلسطينيين في كل مكان، لافتا إلى أن عمل الأونروا لا ينتهي إلا بعد حصول اللاجئين الفلسطينيين على حقوقهم.

أشار وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مشترك مع المفوض العام لوكالة الأونروا إلى أن استخدام المجاعة سلاحا في قطاع غزة يزعزع مصداقية المجتمع الدولي، مطالبا المجتمع الدولي والأطراف المانحة بضرورة إعادة النظر في مسألة تمويل الوكالة، مشيرا إلى أن مصر قدمت أكثر من 70% من المساعدات التي دخلت قطاع غزة.

لفت إلى أن مصر نواصل تقديم الدعم الكامل للفلسطينيين في قطاع غزة، موضحا أن لا بديل لأونروا في غزة فهي الوكالة الوحيدة التي لديها مراكز توزيع للمساعدات بالقطاع، لافتا إلى أن المستشفيات المصرية تستقبل عديدا من المصابين الفلسطينيين من قطاع غزة.

بدوره، أكد المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني أن مؤسسات الأونروا في غزة كانت هدفا للعمليات العسكرية الإسرائيلية منذ بدء الحرب، لافتا إلى أنه لا يوجد مكان آمن في غزة ويجب وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى قتل 2000 موظف أممي في غزة في الحرب الدائرة حتى الآن.

أشار لازاريني إلى أن الوكالة تتعرض لحملة تستهدف تفكيكها وتقويض دورها في قطاع غزة، مؤكدا أن 250 ألف فلسطيني نزحوا من خان يونس هذا الأسبوع في ظل عدم وجود مكان آمن بقطاع غزة، مضيفا: جيل بأكمله قد يحرم من التعليم في قطاع غزة بعد تدمير معظم المدارس.



