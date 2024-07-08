محافظ جنوب سيناء يتفقد مخبزى حي السلام ويطمئن على جودة ووزن رغيف الخبز

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

تفقد اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، يرافقه الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ واللواء أحمد الإسكندراني سكرتير عام المحافظة، وعلى حمادة رئيس مدينة طور سيناء بجولة بمدينة طور سيناء، مخبزى حى السلام من خلال منفذ البيع للمخبز الاستراتيجى المنتج للخبز الأبيض.

وأوضح إبراهيم الحارون مدير مديرية التموين، أن متوسط انتاج المخبز 19800 رغيف يومى ، كما تم تفقد مخبز السلام المنتج للخبز البلدى بمتوسط يومى 13775 رغيفا، واطمئن المحافظ على جودة ووزن الرغيف المنتج.

واستمع لآراء المواطنين ومدى رضاهم للخبز المنتج ، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم وشكواهم في العديد من الأمور المختلفة ، ووعدهم بدراستها وحلها.

وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسة، أكد المحافظ علي سياسة ونهج "الباب المفتوح"، في كل الأوقات ولكل المواطنين والفئات لعرض مشاكلهم والمعاونة الفورية في الحل أو إيجاد الحل مع كافة الجهات.