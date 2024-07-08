محافظ المنيا يوجه بسرعة الانتهاء من إصلاح خط مياه محطة الصعايدة بمغاغة

المنيا - حسن عبد الغفار

تابع اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الاثنين من داخل مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام للمحافظة ، حملات المرحلة الأولى من الموجة 23 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف بكافة مراكز ومدن المحافظة، والمقرر استمرارها حتى 26من الشهر الجارى .

شدد المحافظ على التعامل بكل حسم مع كافة أشكال التعديات، مؤكداً على اهتمام القيادة السياسية بملف التعديات ووضعه على رأس أولويات الحكومة لما له من أهمية قصوى حفاظاً على موارد ومقدرات الوطن والتصدى لكافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشدداً على رؤساء المراكز و المدن و كافة الجهات المعنية بالتنسيق الدائم لمتابعة ورصد أى حالات بناء مخالف والتعامل الفوري معها فى المهد، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين.

وفى سياق متصل، تابع اللواء كدواني، مع رئيس مركز مغاغة عملية إصلاح الكسر المفاجئ بخط المياه الرئيسي بقطر "800 مم" الواقع خارج محطة الصعايدة بمدينة مغاغة والمسئولة عن تغذية مركزي العدوة ومغاغة والقرى التابعة، مكلفاً رئيس الوحدة المحلية لمركز مغاغة ومسئولي شركة المياه بالتواجد المستمر لسرعة الانتهاء من الاصلاح، حيث تم الدفع بعدد 2 حفار و 4 سيارات كسح لشفط المياه، والدفع بعدد من سيارات المياه النقية لتأمين احتياجات المواطنين من المياه لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

