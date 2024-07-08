محافظ المنيا يستقبل مدير الأمن وعددا من القيادات الأمنية للتهنئة.. صور

المنيا - حسن عبد الغفار

استقبل اللواء عماد كدوانى، محافظ المنيا، اليوم الاثنين، اللواء محمد مصطفى ضبش مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا، وعددًا من القيادات الأمنية، لتقديم التهانى بمناسبة توليه محافظا للمنيا.

وخلال اللقاء، أعرب المحافظ عن شكره وتقديره لجميع القيادات الأمنية على هذه الزيارة، مؤكدًا على أهمية التعاون والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة لإنجاح المنظومة الامنية وتحقيق الأمان والاستقرار، مما يسهم فى دعم جهود التنمية المستدامة فى مختلف القطاعات.

وأشاد المحافظ بالدور الحيوى لكافة الأجهزة الأمنية فى المحافظة لإرساء دعائم أمن الوطن والمواطن، مشددًا على ضرورة استمرار هذا التعاون المثمر والبناء لحماية مقدرات شعب مصر العظيم.

من جانبه، قدم اللواء محمد مصطفى ضبش الشكر على حفاوة الاستقبال مقدما التهنئة القلبية للمحافظ، متمنيًا لسيادته التوفيق والنجاح فى موقع عمله الجديد، مؤكدًا على استعداد مديرية الأمن الكامل للتعاون مع المحافظة فى كافة المجالات بما يعكس روح التفاهم والتنسيق لخدمة الجميع.



محافظ المنيا يستقبل مدير الأمن وعددا من القيادات (1)