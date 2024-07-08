محافظ المنوفية يستقبل مدير الأمن لتقديم التهنئة بتجديد ثقة القيادة السياسية

المنوفية - محمود شاكر

استقبل مساء اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام، اللواء عمرو رؤوف مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية.

جاء ذلك لتقديم التهنئة عقب تجديد ثقة القيادة السياسية لفترة جديدة، بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام واللواء وليد البيلى السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد أحمد عبدالله والعميد محمد خميس.

وخلال اللقاء تم بحث آليات التعاون المشترك ومناقشة عددًا من الملفات الهامة والحيوية بالمحافظة، وأشار المحافظ على أهمية الدور الحيوى والهام لرجال الشرطة فى تحقيق الانضباط والعمل على تطبيق القانون وحفظ الأمن واستقرار البلاد.

وأكد محافظ المنوفية على حرصه على تحقيق التعاون المستمر لإستكمال مسيرة التنمية فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى.