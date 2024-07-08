محافظ المنوفية يقرر مد فترة تسليم الشهادة الصحية شهر ونصف

المنوفية - محمود شاكر

في إطار حرص واهتمام اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية برصد شكاوى المواطنين والاستجابة الفورية لها تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، تلاحظ وجود تكدس وزحام المواطنين أمام مكاتب الصحة المدرسية بمنظومة التأمين الصحي لاستخراج الشهادة الصحية كأحد المسوغات الأساسية لإتمام قبول ملفات مرحلة رياض الأطفال وطلاب الصفوف الأولى بالمراحل التعليمية للعام الدراسي الجديد 2024/2025.

وعلى الفور، قرر محافظ المنوفية مد الفترة المقررة لتسليم الشهادة الصحية لمدة شهر ونصف من تاريخ تقديم ولى الأمر لملف نجله بالمدرسة وذلك لتخفيف العبء عن كاهل أولياء أمور الطلاب ، موجهاً مدير مديرية التربية والتعليم بتعميم تلك القرار بجميع الإدارات التعليمية الخاصة بهذا الشأن حفاظاً على المنظومة التعليمية.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية حرصه على فتح قنوات مباشرة للتواصل مع كافة المواطنين لتلقى الشكاوى والمقترحات على مدار الساعة عبر منصات التواصل الاجتماعي والتعامل الفوري معها لتفعيل الشراكة مع المواطنين وتعزيز ثقتهم من خلال الاستجابة للشكاوى والطلبات المتنوعة.