محافظ الدقهلية يستقبل وفد المهنئين من الكنيسة على توليه المسئولية.. صور

الدقهليه شريف الديب

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وفد المهنئين من الكنيسة بالدقهلية على توليه مسئولية المحافظة، حيث ضم الوفد الكنسى كلا من، نيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية وكفر شكر، ونيافة الأنبا أكسيوس أسقف المنصورة وتوابعها والأب ثيودوروس بايوك راعى كنيسة الروم الأرثوذكس بالمنصورة وعددًا من القساوسة والرهبان بالكنيسة بالدقهلية.

وقدم وفد الكنيسة التهنئة لمحافظ الدقهلية لتوليه مسئولية المحافظة، داعين الله له بالتوفيق والنجاح فى موقعه الجديد.

قدم "مرزوق" الشكر والتقدير للأخوة الاقباط لهذه اللفتة الطيبة بتهنئتهم الرقيقة، مشيرا إلى أن الدقهلية محافظة عريقة أنجبت لمصر العديد من الإعلام فى شتى المجالات الدينية والفنية والأدبية.

وأضاف محافظ الدقهلية، أن مصر دائما وأبدا مسلمين ومسيحيين أرض المحبة والسلام للجميع منذ فجر التاريخ، مشيرا إلى أن مصر ستظل خالدة شامخة أمد الدهر بأبنائها الأوفياء حين شيدت حضارتها التى مازالت خالدة حتى اليوم وستظل خالدة على مر العصور حيث أن المصريين دائما يضربون للعالم اروع الأمثلة فى الانتماء للوطن.

ومن جانبهم، أعرب أعضاء وفد الكنيسة بالدقهلية عن امتنانهم وشكرهم وتقديرهم لمحافظ الدقهلية على حفاوة اللقاء، متمنين التوفيق فى قيادة المحافظة وتحقيق آمال وتطلعات المواطنين بالدقهلية.



محافظ الدقهلية يستقبل وفد المهنئين من الكنيسة (1)