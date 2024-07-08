محافظ الدقهلية يحيل مدير مستشفى نبروه وعددا من الأطباء للتحقيق

الدقهلية شريف الديب

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، جولة مفاجئة لمستشفى نبروه المركزى ومجلس مدينة نبروه بعد منتصف ليلة أمس الأحد بداية من الساعة 1 صباحاً وحتى الساعة 3 صباحاً، للتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمرضى وانتظام العمل.

رافقه خلال الجولة مدير إدارة المتابعة بالمحافظة، وقرر "المحافظ" إحالة مدير مستشفى نبروه المركزى للتحقيق لسوء حالة النظافة العامة بالمستشفى وعدم انتظام العمل بالنوبتجية الليلية وعدم صيانة كهرباء المستشفى والصرف الخاص بالمستشفى ووجود نقص فى المستلزمات الطبية وعدم توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية الخاصة بالنفايات الطبية الخطرة.

كما قرر "مرزوق" إحالة عدد من الأطباء بمستشفى نبروه للتحقيق لغيابهم عن العمل وترك العمل مما أثر على تقديم الخدمة الطبية للمرضى والمترددين وتوقف تقديم الخدمة الطبية بعدد من الأقسام، حيث بلغ عدد الأطباء الغائبين عن العمل 9 أطباء وعدد الأطباء التاركين العمل بدون إذن 9 أطباء.

وأيضاً قرر "المحافظ " إحالة المسئولين عن النوبتجية المسائية بمركز ومدينة نبروه للتحقيق لعدم تواجدهم على رأس العمل وهم "مسئول الأزمات والكوارث - مسئول التعديات - نائب رئيس المدينة المختص بتلك الفترة".

وكلف "المحافظ " الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بصرف مكافأة مالية للعاملين بقسم الحضانات لانتظام العمل وتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه ليكونوا مثال متميز وقدوة لجميع العاملين بالمستشفى.

ووجه "مرزوق " لوكيل وزارة الصحة بسرعة توفير المستلزمات الطبية بالاستقبال وجميع أقسام المستشفى لتقديم الخدمة الطبية للمرضى على أكمل وجه.

كما وجه "المحافظ" لوكيل وزارة الصحة بالاهتمام بالنظافة العامة للمستشفى ورفع مستوى النظافة داخل المستشفى بالاستقبال والأقسام الداخلية وصيانة الكهرباء والصرف داخل المستشفى.



كما كلف "مرزوق" وكيل وزارة الصحة بوضع خطة فورية للمرور على كافة المستشفيات للتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمرضى وانتظام العمل وخاصة الفترات المسائية والنوبتجيات.

وقال "المحافظ" أن المرحلة الحالية تحتاج منا جميعاً كمسئولين فى الجهاز التنفيذى للمحافظة وفى كافة الجهات المعنية أن نراعى ضميرنا وان نتقى الله ونعمل من أجل تقديم الخدمات للمواطنين ورفعة شأن هذا الوطن العزيز على قلوبنا جميعاً لأن هذه الدولة لن تتقدم الا بسواعد أبنائها وشبابها المخلصين.