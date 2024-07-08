محافظ الجيزة يتفقد السلاسل التجارية بأبو النمرس ويتابع الالتزام بالأسعار.. فيديو

كتبت – مرام محمد

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، قبل قليل، أحد السلاسل التجارية بطريق سقارة السياحي بمركز ومدينة أبو النمرس؛ للوقوف على مدى توافر السلع والالتزام بالأسعار والإعلان عنها بشكل واضح.

وتابع محافظ الجيزة، يرافقه إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، ومحمد نور السكرتير المساعد لمحافظة الجيزة، وهالة غريب وكيل وزارة التموين بالجيزة، وحامد سلامة رئيس مركز ومدينة أبو النمرس، خلال جولته توافر كل السلع الغذائية، كما استفسر عن أسعار المنتجات الغذائية بمختلف أنواعها.

واستمع محافظ الجيزة إلى شرح من المدير المسؤول عن أسعار السلع الغذائية الأساسية مثل "الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز".

وكلف محافظ الجيزة باستمرار المرور الميدانى لتفقد الأسواق وسلاسل الهايبر ماركت والشوادر والمحلات التجارية ومتابعة توافر السلع الأساسية والاتزام بالأسعار الرسمية المقررة، مؤكدًا ضرورة التشديد على كتابة أسعار السلع في مكان واضح.