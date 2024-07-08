محافظ الجيزة: برنامج زمنى للمرور على جميع الأحياء لاستكمال مسيرة التنمية

كتبت - مرام محمد

استمع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، خلال جولته التفقدية لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمركز ومدينة أبو النمرس، صباح اليوم الإثنين، لمطالب عدد من المواطنين من أهالي زاوية أبو مسلم.

وطالب أهالي زاوية أبو مسلم محافظ الجيزة خلال جولته الصباحية بمدينة أبو النمرس، برفع كفاءة مدرستي الإمام ومحمود فوزي ومركز شباب أبو مسلم.

وعلى الفور، كلف محافظ الجيزة المختصين بضرورة المعاينة، قائلًا: "تم وضع برنامج زمني للمرور على جميع الأحياء والمراكز والمدن لاستكمال مسيرة التنمية ضمن مخطط الدولة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين".

واستجاب المحافظ خلال الجولة لمطالب عدد من المواطنين بشأن معاينة رشاح نزلة الأشطر "مصرف ترسا"، إذ وجه بضرورة تطهير المصرف ورفع المخلفات من على جانبيه، مع دراسة إمكانية تنفيذ حرم آمن لكونها داخل الكتلة السكنية حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

يُذكر أن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، تفقد، ضمن جولته الصباحية بمركز ومدينة أبو النمرس محطات رفع الصرف الصحي الجاري تنفيذها لخدمة عدد من القرى.

وشملت جولة محافظ الجيزة تفقد محطة رفع الصرف الصحي بزاوية أبو مسلم بطاقة 32 ألف م3 يوميًا لخدمة أهالي قريتي زاوية أبو مسلم وأبو يوسف، مما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات لهم والتي من المقرر دخولها الخدمة نهاية شهر أغسطس القادم.

كما شملت جولة المحافظ تفقد محطة رفع الصرف الصحي بنزلة الأشطر بطاقة 8 آلاف م3 يوميًا ومحطة رفع صرف صحي بمنيل شيحة بطاقة رفع 45 ألف م3 يوميًا، وذلك لخدمة مواطني تلك القرى.