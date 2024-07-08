اليوم السابع
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"لا تحزن إن الله معنا" موضوع أول خطبة جمعة فى عهد وزير الأوقاف الجديد

الإثنين، 08 يوليو 2024 12:22 م
"لا تحزن إن الله معنا" موضوع أول خطبة جمعة فى عهد وزير الأوقاف الجديد الدكتور أسامة الازهرى وزير الاوقاف
كتب لؤى على

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فى أول خطبة جمعة يتم تحديدها فى عهد الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، أعلنت الوزارة أن موضوع خطبة الجمعة القادمة سيكون بعنوان " لا تحزن إن الله معنا".

وكان قد أدى أئمة المساجد خطبة الجمعة الماضية بعنوان "الهجرة النبوية المشرَّفة .. وحديث القرآن الكريم عن المهاجرين والأنصار"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف فى وقت سابق، مشددة على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز، ولأن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.







خطبة الجمعة

موضوع خطبة الجمعة

اسامة الازهرى

خطبه الجمعه




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