اليوم السابع
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الجمعة، 05 يوليو 2024 06:30 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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"الهجرة النبوية.. وحديث القرآن عن المهاجرين والأنصار".. خطبة الجمعة اليوم

الجمعة، 05 يوليو 2024 06:00 ص
"الهجرة النبوية.. وحديث القرآن عن المهاجرين والأنصار".. خطبة الجمعة اليوم خطبة الجمعة - أرشيفية
كتب لؤى على

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يؤدى أئمة المساجد خطبة الجمعة اليوم بعنوان "الهجرة النبوية المشرَّفة .. وحديث القرآن الكريم عن المهاجرين والأنصار"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف فى وقت سابق، مشددة على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز، ولأن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

 

وشددت على الأئمة ضرورة الالتزام بـ موضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز، ولأن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.







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