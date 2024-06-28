" قوة الأوطان".. موضوع خطبة الجمعة اليوم

كتب لؤى على

يؤدى أئمة المساجد خطبة الجمعة اليوم بعنوان " قوة الأوطان" ، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف فى وقت سابق، مشددة على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز، ولأن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.



وكانت قد حددت وزارة الأوقاف موضوعات خطب الجمعة لشهر يونيو وذلك على النحو الآتى:

الجمعة الأولى 7 يونيو بعنوان : أفضل أعمال العشر الأول من ذى الحجة

الجمعة الثانية 14 يونيو بعنوان : دين الإنسانية في أسمى معانيها " حرمة الدماء والأموال والأعراض " في ضوء خطبة حجة الوداع وفضل صيام عرفة لغير الحاج

الجمعة الثالثة 21 يونيو بعنوان : تكامل الأدوار فى الهجرة النبوية و الدروس المستفادة من ذلك

الجمعة الرابعة 28 يونيو بعنوان : قوة الأوطان



وشددت على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز، ولأن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.