شينزو آبى.. ذكرى اغتيال أول رئيس وزراء يابانى سابق بعد الحرب العالمية

كتب عبد الوهاب الجندى

تمر اليوم الإثنين الذكرى الثانية، على عملية اغتيال رئيس وزراء اليابان السابق، شينزو آبي، حيث قتل في 8 يوليو 2022، بالرصاص أثناء إلقاء خطاب حملته بالقرب من محطة ياماتو-سايداجي في مدينة نارا الواقعة في محافظة نارا.

وأصيب آبي -أطول رؤساء وزراء اليابان بقاء في السلطة- برصاصتين في رقبته وأعلنت وفاته بعد ساعات على الرغم من جهود بذلها فريق من 20 طبيبا.

وأقر مطلق النار، الذي اعتقلته الشرطة في مكان الواقعة، بأنه استهدف آبي عمدا، وأوضح للشرطة أنه كان غاضبا من منظمة اعتقد أن رئيس الوزراء السابق على صلة بها، جينها أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الأمر يتعلق بجماعة دينية لم يُذكر اسمها.

شينزو آبي يُعد أول رئيس وزراء ياباني سابق يُغتال بعد الحرب العالمية الثانية، ومنذ سايتو ماكوتو وتاكاهاشي كوريكيو خلال حادثة 26 فبراير عام 1936، وسادس رئيس وزراء سابق يُغتال طوال تواجد إمبراطورية اليابان.

ويعد شينزو آبي صديقاً وشريكاً داعماً لمصر له إسهامات عظيمة في تعزيز مسيرة علاقات التعاون المتميزة والصداقة الممتدة بين مصر واليابان، بحسب ما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وبعد عملية اغتياله قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه تلقى ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، إثر عملية اغتيال غادرة.

وكتب الرئيس السيسى، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي:"لقد كان شينزو آبي صديقاً مخلصاً لمصر، محباً لها، داعماً لها في كل الأوقات والظروف، وشهدت علاقاتنا الثنائية، في عهده، تطوراً غير مسبوق على جميع الأصعدة.



وأضاف الرئيس:"إنني أعزي الشعب الياباني الصديق لفقدانه مثل هذا القائد العظيم، وأؤكد أن مصر لن تنسى ما قدمه شينزو آبي من جهود مخلصة لتعزيز تعاوننا، وستعمل على تخليد اسمه كما ينبغى"



و وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى باطلاق اسم "شينزو آبي" رئيس الوزراء الياباني السابق علي محور مروري جديد بشرق القاهرة.