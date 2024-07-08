رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية: نصلي من أجل حل عادل لحرب السودان

كتب: محمد الأحمدى

أعرب الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، عن مدى أسفهُ لما يَحل من نزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان.

وتحدث رئيس الأساقفة: يشهد السودان منذ إبريل 2023 حرباً داخلية بين الجيش وقوات الدعم السريع، راح ضحيتها آلاف المدنيين، ودفعت ملايين السودانيين للفرار من وطنهم.

وأكد رئيس الأساقفة على أن الكنيسة الأسقفية تساند وتعضد الدولة المصرية في محاولتها لفض النزاع بين الطرفين، كما ذُكر في مؤتمر "القوى السياسية والمدنية السودانية" الذي عُقد بالعاصمة الإدارية بالقاهرة، حيث دعت مصر إلى التوصل لحل سياسي شامل للأزمة السودانية.

واختتم رئيس الأساقفة: نتضرع لله أن يمنح الحكمة لكافة المسئولين والمشاركين في المفاوضات من أجل تجنب الصراعات ويعم السلام الدائم في السوادن الشقيق.