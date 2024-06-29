اليوم السابع
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رئيس الكنيسة الأسقفية يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

السبت، 29 يونيو 2024 02:36 م
رئيس الكنيسة الأسقفية يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو الدكتور سامي فوزي
كتب: محمد الأحمدى

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هنأ رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجموع المصريين بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو، واصفًا أياها بالثورة المجيدة لشعب عظيم.

وقال رئيس الأساقفة: إن ثورة 30 يونيو تُجسّد ملحمةً شعبيةً التفّت حول الجيش المصري وقيادته الرشيدة، مشددًا على أن هذا اليوم هو رمز لانتصار الإرادة الشعبية.

وأكد رئيس الأساقفة أننا نصلي من أجل كافة قيادات الدولة المصرية برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستمرار مسيرة الدولة التنموية الشاملة على كافة الأصعدة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

واختتم رئيس الأساقفة: يحفظ الله مصر بخير وسلام، وأن يمنحها القدير الاستقرار والرخاء.

 







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