رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يشارك فى تنصيب رئيس إقليم أمريكا الشمالية

كتب: محمد الأحمدى

شارك رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، في مراسم تنصيب القس ستيف وود رئيسًا جديدًا لإقليم إبراشية أمريكا الشمالية، وذلك بكاتدرائية سانت فنسنت، بولاية بنسلفانيا بأمريكا الشمالية.

وأعرب رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي عن سعادته بتنصيب رئيس الأساقفة ستيف وود رئيسًا لإقليم أمريكا الشمالية، الذي سيقود الكنيسة إلى مرحلة جديدة، بالإضافة إلى توصيل رسالة السيد المسيح للشعب.

بدأت مراسم التنصيب بقراءات من الكتاب المقدس ثم تقدم رؤساء الأساقفة ليقابلوا رئيس الأساقفة المنتخب، من ثم تم نقل رئاسة الإقليم من رئيس الأساقفة الدكتور فولي بيتش إلى رئيس الأساقفة الجديد ستيف وود، حيث تسّلم رئيس الأساقفة ستيف وود عصا الرعايا، وبذلك يصبح هو ثالث رئيس أساقفة للكنيسة الأنجليكانية في أمريكا الشمالية.

وتحدث رئيس الأساقفة ستيف وود قائلاً: أنا ستيف وود وقد اُنتخبت لأكون مطرانًا لإبروشية أمريكا الشمالية، أتعهد بأن أصون وأرعى وأحافظ على دستور وقوانين الكنيسة.