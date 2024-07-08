حزب الأمة القومى السودانى: مؤتمر القاهرة فتح باب الحوار بين السودانيين

وكالات

قال حزب الأمة القومي السودانى، إن مؤتمر القاهرة للقوى السياسية المدنية حقق أهدافه وأحدث اختراقات مهمة لصالح وقف الحرب وتحقيق السلام.

وأوضح رئيس حزب الأمة القومي المكلف، فضل الله برمة ناصر، في رسالة الحزب الأسبوعية، أن أهم هذه الأهداف تمثلت في روح التقارب وفتح باب الحوار بين السودانيين أنفسهم، مشيراً إلى أن هذه تعتبر نقلة نوعية مهمة من التجاذبات وتبادل الاتهامات إلى التعاون والتفكير المشترك لإيجاد مخرج من مأزق الحرب.

إلى جانب بحـث دور المجتمع الإقليمي والدولي في وقف الحرب والمساعدات الإنسانية وكيفية مساعدة السودانيين للوصول إلى حل سياسي للأزمة الراهنة.

وبحسب موقع التغيير السودانى، أشار أيضا إلى أن إحدى الهداف التي حققها مؤتمر القاهرة هي تعزيز الدور المصري المهم في وقف الحرب وتحقيق السلام.

ولفت إلى أن الذي تحقق في مؤتمر القاهرة يشكل مساهمة حقيقية في بناء تصورات للوصول إلى اتفاق سياسي لإنهاء الحرب ومجابهة التداعيات فى السودان.

وشكر ناصر مصر العربية على هذا المجهود المقدر، وأكد استعداد الحزب لبذل الجهد للعمل الجاد مع كل الذين شاركوا في مؤتمر القاهرة من أجل وقف الحرب وإحلال السلام وتخفيف معاناة السودانيين وبناء المستقبل الوطني.