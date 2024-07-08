اليوم السابع
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تنسيق الجامعات 2024.. تفاصيل برنامج المعلوماتية الطبية بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

الإثنين، 08 يوليو 2024 11:37 ص
تنسيق الجامعات 2024.. تفاصيل برنامج المعلوماتية الطبية بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي برنامج المعلوماتية بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي
كتب محمد صبحى

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كشفت جامعة حلوان تفاصيل برنامج المعلوماتية الطبية بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وهو ضمن برامج نظم المعلومات حسب التصنيف العالمي للهيئة القومية المصرية للجودة مدرجا ضمن البرامج التخصصية المختلطة بين أكثر من تخصص ليواكب التطور العالمي في رسالة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

ويعد البرنامج خريجاً متميزاً لديه القدرة على فهم أساسيات المعلوماتية الطبية ومهارات إعداد البرامج الطبية الرقمية، واستخدام وتطوير التقنيات وأنظمة المعرفة الطبية، والقدرة على التعامل مع تطور التقنيات الطبية الرقمية والمنافسة في سوق العمل المصري والدولي

وأكدت جامعة حلوان،  ويؤهل برنامج المعلوماتية الطبية الخريجين للعمل في العديد من المؤسسات الطبية مثل المستشفيات، ونظم الرعاية الصحية، والمنظمات الحكومية، ومنظمات الصحة العامة، وشركات البرمجيات الطبية، مختبرات البحوث، شركات التأمين الصحي، شركات المعلومات

ويمنح البرنامج درجة البكالوريوس للطالب عقب اجتياز 135 ساعة معتمدة بنجاح لمدة ثمانية فصول دراسية على الأقل مقسمة إلى أربعة مستويات دراسية، ويستقبل البرنامج الطلاب من مختلف المدارس الثانوية شعبة علمي علوم، وكذلك خريجي الجامعات، ويمكن للراغبين في الالتحاق بالبرنامج الحصول على المزيد من المعلومات من خلال متابعة الرابط التالي

http://informaticsfcihhelwan.com/home

 

ويمكنكم متابعة صفحة البرنامج على الفيس بوك من خلال الرابط التالي

https://www.facebook.com/MIFCAI

جامعة حلوان
برنامج المعلوماتية بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

 







تنسيق الجامعات2024

برنامج المعلوماتية الطبية

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الذكاء الاصطناعى

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