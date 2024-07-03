اليوم السابع
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الكنيسة تفتح باب التقديم للكلية الإكليريكية بالمحرق

الأربعاء، 03 يوليو 2024 09:45 ص
الكنيسة تفتح باب التقديم للكلية الإكليريكية بالمحرق الكلية الإكليريكية بالمحرق
كتب: محمد الأحمدى

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أعلنت الكلية الإكليريكية اللاهوتية بدير المحرق، بالقوصية، أسيوط، عن فتح باب التقديم للعام الدراسى 2024 - 2025 للحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس وما يعادلهما، وذلك اعتبارًا من أول يوليو الجارى.

واشترطت إدارة الكلية ألا يزيد سن المتقدم للالتحاق عن 30 سنة، مع تقديمه خطاب تزكية من الأب مطران أو أسقف الإيبارشية التابع لها، وكذلك تقديم ما يفيد موقفه من التجنيد، إلى جانب إجراء عدد من التحاليل والفحوصات الطبية للتعرف على الحالة الصحية العامة للمتقدمين للالتحاق.

ومن المقرر أن يستمر قبول طلبات الالتحاق حتى نهاية شهر أغسطس المقبل. 

الكلية الإكليريكية
الكلية الإكليريكية

 







الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

الكليه الاكليريكيه

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