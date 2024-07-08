اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 يوليو 2024 01:02 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

ضمن مبادرة بديل المستورد..

تفاصيل إنتاج بسكويت مدعم بالحمص والفول السودانى لأطفال المدارس

الإثنين، 08 يوليو 2024 11:18 ص
تفاصيل إنتاج بسكويت مدعم بالحمص والفول السودانى لأطفال المدارس مبادرة بديل المستورد
محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف المركز القومى للبحوث عن تفاصيل إنتاج جديد عبارة عن بسكويت مدعم بالحمص والفول السودانى المجروش لتحسين القدرات والوظائف المعرفية لـ أطفال المدارس، وذلك ضمن مبادرة المركز بديل المستورد للحد من الاستيراد:

 

المواصفات

- يصلح للأطفال و المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 1-18 عاما

- يصلح للأطفال الذين يعانون من التشتت و نقص التركيز

- يحسن أعراض نقص التركيز وفقر الدم لدى البنات أثناء فترة الطمث

- يساعد على تعزيز المناعة ومكافحة الفيروسات

- مفيد فى الشتاء لرفع المناعة ضد نزلات البرد

- مفيد لمرضى السكرى ومرضى دهون الدم

- يساعد على الحفاظ على حركة الأمعاء المنتظمة والصحية وعلاج للأمساك

- يساعد على تنظيم مستويات السكر و الكوليسترول فى الدم

- يساعد على تحسين القدرات المعرفية و الإدراكية للأطفال فى سن المدرسة

- طريقة سهلة للحصول على المزيد من البروتينات والفيتامينات والمعادن فى النظام الغذائى

- تظهر آثاره بعد 4 أشهر فى حالة تناوله يوميا كوجبة خفيفة بين الفطور والغداء

- تم اختبار هذا المنتج من قبل فريق طبى متخصص من علماء المركز القومى للبحوث

 







التعليم العالى

اخبار مصر

اخبار مصرية

البحث العلمى

بديل المستورد

القومى للبحوث



الموضوعات المتعلقة

المركز القومى للبحوث يطلق مبادرة بديل المستورد لتعميق التصنيع المحلى.. منسق المبادرة: حصر 200 منتج وحلول تكنولوجية للحد من الاستيراد.. تصنيع الخلايا الشمسية ومكملات غذائية وملابس مقاومة للبكتيريا

الأحد، 25 فبراير 2024 12:00 م

بسكويت وشيبس وبرجر.. اعرف الفرق بين الأطعمة فائقة المعالجة والمصنعة

الخميس، 23 مايو 2024 06:00 م

خطوات وضوابط التقديم فى رياض الأطفال للمدارس الرسمية واللغات بالجيزة

الأربعاء، 19 يونيو 2024 08:00 ص

القومى للبحوث: 200 منتج جاهزة للتطبيق وتصنيعها بتكنولوجيا مصرية 100%

الأحد، 25 فبراير 2024 06:00 ص

7 فيتامينات ضرورية للحفاظ على صحة عينيك.. طرق الحصول عليها من طعامك

الجمعة، 05 يوليو 2024 07:00 ص

مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة