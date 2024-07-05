7 فيتامينات ضرورية للحفاظ على صحة عينيك.. طرق الحصول عليها من طعامك

كتبت مروة هريدى

العيون هي أحد أهم الأعضاء الحسية وتعتمد صحتها إلى حد كبير على وقت الشاشة والنظام الغذائي وعادات نمط الحياة، ووفقًا للخبراء، تلعب الفيتامينات دورًا رئيسيًا في تشكيل صحة العين ولهذا السبب يُقال إنه من الضروري تناول جميع أنواع الفيتامينات لتعزيز البصر وصحة العين بشكل عام، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 7 أنواع من الفيتامينات الضرورية للعين والأطعمة الغنية بها:

- فيتامين A

يلعب هذا الفيتامين دورًا رئيسيًا في الحفاظ على نقاء القرنية، وهي الغطاء الخارجي للعين، حيث يحتوي فيتامين A على مكون من الرودوبسين، وهو بروتين في العين يسمح لنا بالرؤية في ظروف الإضاءة المنخفضة أيضًا.

الأطعمة الغنية بفيتامين A

وفقًا للخبراء، تعد البطاطا الحلوة والخضراوات الورقية الخضراء والقرع والفلفل الحلو مصادر غنية بفيتامين أ.

- فيتامين E

إنه مضاد للأكسدة قوي يساعد على حماية خلايا العين من التلف الناتج عن الجذور الحرة، ويقال أيضًا أن الأنظمة الغذائية الغنية بفيتامين E تساعد في منع إعتام عدسة العين المرتبط بالعمر.

الأطعمة الغنية بفيتامين E

تشمل المصادر الغنية بفيتامين E المكسرات والبذور وزيوت الطهي، كما يعد سمك السلمون والأفوكادو والخضراوات الورقية الخضراء مصادر جيدة لفيتامين E.

- فيتامين C

فيتامين C هو أيضًا أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد في حماية العينين من الجذور الحرة الضارة، كما يساعد فيتامين C في صنع الكولاجين، وهو بروتين يوفر البنية للقرنية والصلبة.

الأطعمة الغنية بفيتامين C

تحتوي الحمضيات والفواكه الاستوائية والفلفل الحلو والبروكلي والكرنب على كميات عالية بشكل خاص من فيتامين C، مما يجعلها خيارات رائعة لتعزيز المدخول اليومي من هذا المضاد للأكسدة.

- فيتامين B2

ويعرف أيضًا باسم الريبوفلافين، وهو مضاد للأكسدة يساعد على تقليل الإجهاد التأكسدي في الجسم، بما في ذلك العينين.

الأطعمة الغنية بفيتامين B2

يقال أن الشوفان والحليب والزبادي واللحوم والحبوب المدعمة غنية بالريبوفلافين.

- فيتامين B3

يُطلق على هذا الفيتامين أيضًا اسم النياسين، وهو يساعد الجسم على تحويل الطعام إلى طاقة ويعمل كمضاد للأكسدة، ويقال إن النياسين يلعب دورًا في الوقاية من الجلوكوما، وهي حالة يصاب فيها العصب البصري للعين بالتلف.

الأطعمة الغنية بفيتامين B3

المصادر الغنية بالنياسين هي الأسماك، والفطر، والفول السوداني، والبقوليات.

- فيتامين B1

يُعرف هذا الفيتامين أيضًا باسم الثيامين، وهو يلعب دورًا حاسمًا في الأداء السليم للخلايا ويساعد في تحويل الطعام إلى طاقة، ويقال إن الأطعمة الغنية بالثيامين تساعد في تقليل خطر الإصابة بإعتام عدسة العين بنسبة 40%.

الأطعمة الغنية بفيتامين B1

الأطعمة الغنية بالثيامين هي الحبوب الكاملة واللحوم والأسماك والحبوب والخبز والمكرونة.

- فيتامينات B6، B9، 12B

وقد ثبت أن هذه الفيتامينات تعمل على خفض مستويات جزيء يسمى الهوموسيستين في الدم، وهو الجزيء الذي يتداخل مع بنية الكولاجين ويلعب دورًا رئيسيًا في تحديد هياكل العين، بما في ذلك القرنية والعدسة والصلبة والجسم الزجاجي.

الأطعمة الغنية بهذه الفيتامينات:

تعتبر منتجات الألبان والأسماك واللحوم والبطاطا الحلوة غنية بفيتامين B6، كما تعد الخضروات الورقية الداكنة والبقوليات والبنجر والحمضيات مصادر جيدة لحمض الفوليك أو فيتامين B9، وأخيرًا، يمكن العثور على فيتامين ب12 في المنتجات الحيوانية مثل اللحوم ومنتجات الألبان والبيض، وبالنسبة لأولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا أو نباتيًا صارمًا، فهناك أطعمة مدعمة مثل الحبوب والخميرة الغذائية.