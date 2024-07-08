اليوم السابع
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تحرير 38 مخالفة مرورية خلال حملات مكثفة على سيارات الأجرة والسرفيس بالبحيرة

الإثنين، 08 يوليو 2024 11:34 ص
تحرير 38 مخالفة مرورية خلال حملات مكثفة على سيارات الأجرة والسرفيس بالبحيرة سيارة أجرة
البحيرة - ناصر جودة

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أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، ضرورة المتابعة المستمرة والتصدي بكل حزم لكل المخالفات والمرور والوقوف على مدى التزام كل سيارات الأجرة والسرفيس بخطوط السير بجميع مراكز المحافظة.

وشددت محافظ البحيرة على تكثيف الحملات  بجميع المراكز والمدن للوقوف على التزام كل السيارات بخطوط سيرها والالتزام بعدد الركاب مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد أي سرفيس مخالف.

وفى هذا السياق شن مشروع المواقف بالبحيرة برئاسة اللواء عبد المنعم السبيعى المدير التنفيذي للمشروع  حملات مرورية على  سيارات السرفيس للتأكد من الالتزام بخطوط السير والتعريفة وعدم تجزئة خطوط السير.

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 8 محاضر ضد المخالفين.

كما تم القيام بحملات مماثلة على المواقف العشوائية بمدخل بسطرة وحوش عيسى و مدخل الشرطة العسكرية ومصرف الخيرى والكوبرى الدولى وأمام المعهد الطبي القومي.

وأسفرت تلك الحملات الرقاببة عن تحرير 30 مخالفة وتغريم المخالفين من 500 حتى 3000 جنيه .

 







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