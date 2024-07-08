بدء التشغيل التجريبي.. اعرف المجمع الحرفى لأهالى النوبة بأسوان × 10 معلومات

أسوان – عبد الله صلاح

تستهدف المبادرة الرئاسية حياة كريمة، النهوض بمستوى معيشة المواطنين فى القرى الأكثر إحتياجاً وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وتوفير فرص عمل لائقة فى تلك القرى للمرأة المعيلة والشباب، ويستعرض "اليوم السابع" أبرز المعلومات عن المجمع الجديد:

1. نجحت المبادرة الرئاسية من إنهاء وتشغيل مشروع المجمع الحرفى بقرية بلانة التابعة لمركز نصر النوبة

2. تم تنفيذه بواسطة هيئة تنمية الصعيد.

3. المجمع أصبح من ثمار التعاون المثمر والبناء بين المحافظة والهيئة.

4. تستكمل هيئة تنمية الصعيد إنشاء 3 مجمعات حرفية أخرى وهى الرمادى قبلى بإدفو ، وفارس بكوم أمبو ، والكوبانية ووادى كركر بأسوان.

5. يضم المجمع الحرفى ببلانة عدد من الورش والماكينات والأنشطة المستهدفة.

6. تم إنشاؤه بتكلفة 11 مليون جنيه.

7. مقام على مساحة 700 متر مربع.

8. ويضم دورين أرضى ، وعلوى ، وفى كل منهم 9 ورش.

9. المجمع يضم معدات وماكينات وآلات داخل الورش الحرفية، ومعرضين لتسويق المنتجات.

10. جارى تدريب المستفيدين من الشباب والفتيات ليوفر ذلك العديد من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.



المجمع الحرفى ببلانة فى أسوان



المجمع الحرفى ببلانة فى أسوان