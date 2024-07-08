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الأرصاد تكشف أعلى درجات الحرارة المتوقعة على جميع أنحاء الجمهورية

الإثنين، 08 يوليو 2024 01:11 م
الأرصاد تكشف أعلى درجات الحرارة المتوقعة على جميع أنحاء الجمهورية درجات الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة التى تشهدها كل أنحاء البلاد، تزامنا مع الأجواء شديدة الحرارة رطبة على أغلب الأنحاء.


وينشر "اليوم السابع" تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم على كافة الأنحاء، كما يلى:-

 تتراوح مابين (36 -37) درجة فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة .

وتتراوح مابين (32 -33) درجة على المناطق الساحلية.

بينما تسجل على مناطق الجـنوب مابـين (38 -42) درجة.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة.

ومتوقع اليوم نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين : القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 22، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة.







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