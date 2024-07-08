الأرصاد: ارتفاع تدريجى بالحرارة يبدأ غدا بقيم تصل 3 درجات على أغلب الأنحاء

كتب ـ محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع بداية من غد الثلاثاء، ارتفاع طفيف وتدريجى فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 3 درجات على أغلب الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى لتسجل العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة.

ويشهد اليوم الإثنين، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

ومتوقع اليوم نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 22، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28.