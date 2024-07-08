اليوم السابع
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الإثنين، 08 يوليو 2024 12:51 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إنشاء أسواق حضارية داخل قرى حياة كريمة فى بنى سويف

الإثنين، 08 يوليو 2024 12:48 م
إنشاء أسواق حضارية داخل قرى حياة كريمة فى بنى سويف أسواق حضارية داخل قرى حياة كريمة
بنى سويف هانى فتحى

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تشهد محافظة بنى سويف تنفيذ اسواق حضارية داخل القرى التى ينفذ بداخلها مبادرة حياة كريمة ، حيث تشمل المبادرة قرى مركزى ببا وناصر بواقع 66 قرية رئيسية فى المركزين.

وقال الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، إن مشروعات حياة كريمة ببنى سويف تشمل تنفيذ نحو 1616 مشروع فى مركزى ببا وناصر.

وأضاف محافظ بنى سويف أنه تم تنفيذ عدد من الأسواق الحضارية المطورة بعدد من القرى منها بهبشين والرياض بمركز ناصر وسوق قرية سدس بمركز ببا.

وقال الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع انشاء سوق حضارى بقرية سدس على مساحة 850 مترا، لحل أزمة الأسواق العشوائية داخل القرية والقرى التابعة لها.







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تنفيذ مشروعات حياة كريمة ببنى سويف

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