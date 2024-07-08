حياة كريمة بالمنوفية شكل تانى.. تسليم 211 مشروعا وجارى إنهاء 164 أخرى

المنوفية - محمود شاكر

أكد المحاسب خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، على السير بخطى ثابتة فى مبادرة حياة كريمة، وتم تسليم عدد كبير من المشروعات، وجار العمل على الانتهاء من عدد آخر من المشروعات.

وأوضح النمر فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع" أنه تم تسليم عدد كبير من المشروعات خلال الفترة الأخيرة وصلت إلى 211 مشروعا من إجمالى 375 مشروعا، وجار العمل على تسليم 71 مشروعا والعمل ب 93 مشروعا.

وأوضح النمر أنه فيما يخص ملف الصرف الصحى، تم تسليم 14 مشروع بالصرف الصحى وفق خطة الانحدار وبقى 6 مشروعات، علاوة على أنه تم تسليم 34 مشروعا بمياة الشرب، بالإضافة إلى تسليم 43 مشروعا بالباب والرياضة.

وتابع النمر أنه تم تسليم 7 وحدات إسعافية مجهزة، و16 مركز ووحدة صحية، و32 بئر ارتوازى بخطط مياة الشرب، و12 مشروعات بالكهرباء، و10كبارى للرى، كما تم تسليم 14 مشروعا بالزراعة، و8 مشروعات بالتضامن الاجتماعى .

وأكد النمر أنه جارى العمل على قدم وساق من أجل الانتهاء من كافة المشروعات للوصول إلى أفضل حطخدمة للمواطنين وفق خطة الرئيس عبدالفتاح السيسي للوصول إلى كل شبر من الريف المصرى.