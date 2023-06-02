عوامل تزيد من خطر إصابتك بالسعال الدموى

كتبت نهير عبد النبى

السعال من المشكلات التى يعانى منها الكثيرون وخصوصا مرضى الحساسية ولكن فى بعض الحالات يعانى البعض من السعال الدموى، حيث يأتي الدم من الممرات الهوائية (الشرايين الرئوية والشعب الهوائية) أو رئتيك، وقد تشعر أيضًا بألم في الصدر أو ضيق في التنفس.

وحسب ما ذكره موقع helthy تمتلئ المناطق المحيطة بالرئتين وداخلها بالعديد من الأوعية الدموية وتشمل هذه الشرايين التي تنقل الأكسجين والمواد المغذية إلى الرئتين والممرات الهوائية ، والأوعية الدموية الأصغر (الشعيرات الدموية) التي تمتص الأكسجين من الرئتين وتوزعه على باقي الجسم، و يمكن أن تؤدي الأوعية التالفة أو المريضة إلى سعال الدم.

قد يتم الخلط بين النزيف من الأنف أو الحلق أو من المريء والمعدة إلى نفث الدم.

قد يكون سعال الدم خفيفًا أو مهددًا للحياة، و تشمل العلامات التي تدل على أنها مهددة للحياة سعال أكثر من نصف كوب من الدم في غضون 24 ساعة ، وصعوبة التنفس ، والدوخة أو الدوار.

إذا واجهت هذه الأعراض، فأنت بحاجة إلى رعاية طارئة.

ومن أبرز أسباب السعال الدموى 1. توسع القصبات يحدث توسع القصبات عندما يتم توسيع مجرى الهواء بشكل دائم ، وفقًا لجمعية الرئة الأمريكية يعاني الأشخاص المصابون بتوسع القصبات من صعوبة في إخراج المخاط في المجاري الهوائية وغالبًا ما يصابون بعدوى بكتيرية .

2: التهاب الشعب الهوائية الحاد التهاب الشعب الهوائية هو عدوى والتهاب في الشعب الهوائية عادة ما تسببه فيروسات مثل الأنفلونزا يجب أن يتم فحصك ومعالجتك من الأنفلونزا.

تزول الأسباب الأخرى من تلقاء نفسها، ولكن قد تظهر عليك الأعراض لأسابيع. لا يوجد علاج محدد لخطوط الدم في البلغم، ويمكنك تجربة الشاي الساخن والعسل والأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية للمساعدة في السعال.

3: السل السل (TB) هو عدوى بكتيرية تصيب الرئتين (الالتهاب الرئوي) تسببها المتفطرة السلية، و يمكن أن تؤثر الحالة أيضًا على أعضاء أخرى في الجسم.

يسبب السل مشاكل للأشخاص الذين يعانون من حالات تضعف جهاز المناعة لديهم أو الذين لديهم مخاطر عالية للإصابة بهذه الحالة.

يستطيع معظم الأشخاص المعرضين لمرض السل محاربته دون مشاكل ، على الرغم من أن مرض السل يظل كامنًا في الجسم وقد تظهر عليهم الأعراض في وقت لاحق من الحياة إذا أصبح جهاز المناعة لديهم أضعف.

4: السرطان يمكن أن تنزف السرطانات التي تشمل مجرى الهواء أو الرئتين، وقد يشمل ذلك أيضًا سرطان الرئة أو السرطان من عضو آخر، مثل الكلى، الذي انتشر إلى الرئة أو الشعب الهوائية.

يحتاج السرطان إلى العلاج وعادةً من خلال مزيج من الجراحة والعلاج الكيميائي أو الأدوية الأخرى والإشعاع، و ينتشر السرطان أحيانًا ويؤدي إلى تآكل أنسجة الرئة والأوعية الدموية في الشعب الهوائية ، مما قد يتسبب في حدوث نزيف يهدد الحياة.

5: عدوى فطرية تعد الالتهابات الفطرية التي تسبب سعال الدم أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين يعانون من حالات تضعف جهاز المناعة لديهم ، أو يعانون سابقًا من مرض رئوي تجويفي (مثل عدوى الرئة مثل السل) ، أو لديهم مرض رئوي مزمن مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن .

تشمل الالتهابات المحتملة الرشاشيات والميكور يشمل العلاج الأدوية المضادة للفطريات لعدة أسابيع على الأقل. قد تحتاج أيضًا إلى عملية جراحية لإزالة منطقة الأنسجة المصابة بالفطر.

الأسباب المحتملة الأخرى - سكتة قلبية

- الانصمام الرئوي (جلطة دموية في الأوعية الدموية بالرئة)

- استخدام الأدوية المضادة للتخثر (مميعات الدم ، مثل الوارفارين)

- التهاب رئوي

- خراج الرئة

- أمراض الروماتيزم (مثل مرض الغشاء القاعدي الكبيبي)

- بطانة الرحم

- تشوهات الأوعية الدموية

- بعض الوصفات الطبية والعقاقير غير المشروعة (مثل الكوكايين)

- جسم غريب في الرئتين أو الشعب الهوائية