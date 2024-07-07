رئيس هيئة قناة السويس يهنئ اللواء أكرم محمد بتكليفه محافظا للإسماعيلية

الإسماعيلية -صبرى غانم

استقبل اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بمكتبه اليوم الأحد، الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، في لقائهم الأول عقب أداء "أكرم" اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية محافظًا للإسماعيلية.

وفي مستهل اللقاء، هنأ رئيس هيئة قناة السويس، محافظ الإسماعيلية على ثقة القيادة السياسية وتكليفه محافظًا للإسماعيلية، متمنيًا له التوفيق والنجاح في عمله خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه، أكد "أكرم" اعتزازه بهذه الزيارة، وتقديره لدور هيئة قناة السويس التاريخي، كونها أحد أهم شرايين التنمية في مصر، متمنيًا مزيدًا من النجاح والتوفيق والنماء لواحدة من المؤسسات الوطنية العريقة.

وخلال اللقاء، تطرق الجانبين لبحث ومناقشة تعزيز سُبل التعاون والعمل المشترك بين محافظة الإسماعيلية وهيئة قناة السويس، لخدمة مواطني الإسماعيلية.

وفي نهاية اللقاء، أهدى "أكرم" درع المحافظة للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس؛ تقديرًا لجهوده والارتقاء بهيئة قناة السويس، كما أهدى "ربيع" درع هيئة قناة السويس للواء طيار أركان حرب أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مهنأه على تكليفه محافظًا للإسماعيلية ومتمنيًا له مزيدًا من النجاح والتوفيق في مهمته.