‫وزير الزراعة يبحث الملفات العاجلة وتطوير الثروة الحيوانية

كتبت أسماء نصار

يعقد علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عدد من الاجتماعات لبحث ملفات الوزارة العاجلة في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحكومة .

وقال وزير الزراعة ان خدمة الفلاح مهمتنا الأساسية وسوف نراعي مصلحته في كل القرارات الصادرة عن الوزارة مؤكدا على استكمال مسيرة التحدي التي بدأت لدعم المزارع الصغير وكذلك العمل علي زيادة صادراتنا الزراعية وتطوير الثروة الحيوانية والنهوض بالثروة السمكية والداجنة.

أكد وزير الزراعة ايضا على تقديم الدعم لجميع مجموعات العمل بالوزارة لاستكمال خطط التنمية الريفية والتطوير للوزارة مشيرا إلى أنه لا يفضل الجلوس في المكتب وسوف يقوم بزيارة كل مواقع العمل والانتاج وحل المشاكل على ارض الواقع

ومن أبرز الملفات المطروحة أمام الوزير توفير ملف مستلزمات الانتاج للموسم الصيفى الحالى فى الجمعيات الزراعية، واعادة هيكلة الوزارة وضخ دماء جديدة لمواكبة البحث العلمى والتحول الرقمى وخطط الدولة الحديثة فى البحث عن حلول علمية وخارج الصندق فى للازمات التى تعانى منها الدولة فى هذا القطاع .

ويشكل ملف سد الفجوة الغذائية من الزيوت والمحاصيل السكرية والارز والقمح والتقاوي عالية الانتاجية أهمية كبيرة ، بالإضافة الى زيادة حجم الصادرات الزراعية لتصل الى 10 ملايين طن.

كما يشكل ملف ازالة التعديات على الأراضى الزراعية أهمية كبيرة يجب التعامل معها بشكل قوى لوقف نزيف تدمير الأراضى الزراعية الصالحة للزراعة.