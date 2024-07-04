وزير الزراعة لـ "اليوم السابع": أولوياتى الاهتمام بالفلاح وتوفير مستلزمات الإنتاج

كتبت أسماء نصار

التقى اليوم السابع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فى أول يوم عمل بعد آداء علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اليمين الدستورية وزيرًا لها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ضمن التشكيل الوزارى الجديد.

قال فاروق إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية هى الاهتمام بالفلاح وتوفير مستلزمات الإنتاج وبكل ما يمس قوت المصريين والمزارع البسيط والريف المصري وأنه سوف يسعى إلى تحقيق رؤية القيادة في توفير الغذاء للشعب المصرى في ظل الازمات التي يشهدها العالم سواء السياسية أو الاقتصادية مشيرا إلى أن هذه الأزمات تحتم علينا الاعتماد على أنفسنا وتحقيق الأمن الغذائي من جميع المحاصيل الاستراتيجية.

وأكد وزير الزراعة على أهمية التصدير لأنه يجلب العملة الصعبة التى تساعد الدولة في خطط التنمية الصناعية وتوفير مستلزمات الإنتاج خاصة بعد جهود الدولة في زيادة الرقعة الزراعية والتي تسمح بتحقيق فائض للتصدير.

وأشار فاروق إلى أهمية التصنيع الزراعي في تحقيق قيمة مضافة وتوفير فرص عمل مشيرًا إلى أن مصر لديها كل مقومات النجاح خاصة في المشروعات العملاقة والبنية الأساسية ومحطات المعالجة والتحلية كل ذلك يجعلنا من اقوى الاقتصادات في الوطن العربى والمنطقة .

كما أكد فاروق على الاهتمام بمدخلات الإنتاج وتحسين السلالات والإرشاد الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وصولا لتحقيق استراتيجية مصر 2030.