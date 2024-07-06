‫تعرف على تفاصيل خطة وزير الرى للعمل خلال المرحلة المقبلة

كتبت أسماء نصار

‎قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، أن تجديد ثقة القيادة السياسية في شخص الوزير هو تجديد للثقة في فريق عمل الوزارة بالكامل ، وتأكيد على نجاح منظومة العمل بوزارة الموارد المائية والرى والتي حققت نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية على الصعيدين الداخلى والخارجى.

وأشار إلى أن الوزارة دوماً ومنذ نشأتها كانت نموذجاً للعمل الجاد وتعاقب أجيال من الخبرات المتميزة التي خدمت الوزارة بكل تفانى وإخلاص، مضيفا: أن الوزارة وضعت خلال الفترة الماضية رؤية واضحة للعمل في كافة المجالات الفنية والمالية والقانونية والبشرية بما يحقق المزيد من التحسن في منظومة العمل بالوزارة.

‎وفى التقرير التالى أبرز تصريحات وزير الرى للعمل خلال الفترة المقبلة.

ـ الوزارة ستواصل العمل على كافة الملفات الداخلية المعنية بقطاع المياه لمتابعة كافة عناصر المنظومة المائية لخدمة المنتفعين في كل مكان بإعتبار ذلك هو الهدف الرئيسى الذى تسعى الوزارة لتحقيقه .

- ستواصل الوزارة العمل في كافة الملفات الخارجية للإستمرار في وضع قضايا المياه والمناخ على رأس إهتمامات المجتمع الدولى.

ـ مواصلة العمل بإسلوب الفريق الواحد وإعلاء معايير الشفافية والنزاهة.

‎- دعم الأدوات الرقابية لمواجهة الفساد.

- الاستمرار في الاعتماد على معايير تقييم أداء العاملين طبقاً لأسس موضوعية تُعلى من الكفاءة وحسن الأداء، ومواصلة العمل على تطوير المنظومة التدريبية ورفع القدرات ونقل الخبرات بين العاملين من الأكبر سناً للأصغر سناً ومواصلة السعى لتحسين الوضع المادى للعاملين المتميزين بالوزارة .