‫ وزير الرى: نسعى لتحقيق المزيد من الإنجازات لخدمة الوطن والمواطنين

كتبت أسماء نصار

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بالعديد من العاملين بجهات الوزارة المختلفة الذين حرصوا على تهنئته لتجديد ثقة القيادة السياسية فيه.



حرص العاملين بجهات الوزارة المختلفة على تهنئة الوزير لتجديد ثقة القيادة السياسية فيه

وتوجه سويلم بالشكر لكافة العاملين على التهنئة المقدمة من سيادتهم ، مشيراً إلى أن تجديد الثقة فى هو تجديد للثقة من منظومة العمل بالوزارة بما تضمه من كافة العاملين المجتهدين الذين بذلوا جهوداً متميزة فى الفترة الماضية، داعياً لاستمرار العمل الجاد فى الفترة المقبلة لمواصلة مسيرة العمل والإنجازات.



وأكد سويلم أن وزارة الموارد المائية والرى ستواصل العمل لاستكمال ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية، والسعى لتحقيق المزيد من الإنجازات لخدمة الوطن والمواطنين.



العاملين بجهات الوزارة المختلفة يتقدمون بتهنئة الوزير لتجديد ثقة القيادة السياسية فيه



وأكد أن الوزارة ستواصل كافة مجهوداتها لتطوير المنظومة المائية ورفع كفاءة استخدام المياه وضمان استيفاء الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين، وخدمة قضايا المياه والمناخ على المستوى العالمى، وذلك بعقول وأيدى رجال وزارة الموارد المائية والرى المخلصين.