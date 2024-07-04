وزير العمل: بابى مفتوح أمام الجميع.. وهدفى تقديم خدمات لائقة وكريمة للمواطنين

كتبت آية دعبس

تفقد محمد جبران وزير العمل، صباح اليوم الخميس، مكاتب العاملين بالديوان العام، والإدارات المركزية، ومقرات صناديق: إعانات الطوارئ للعمال ،وتمويل التدريب والتأهيل ،والخدمات الإجتماعية،وذلك بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ،وحثهم على تكثيف الجُهود من أجل تنفيذ خطة الوزارة في كافة الإدارات ،والمُديريات،وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وكريم ،وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية "أصحاب الأعمال والعمال".

وأكد الوزير محمد جبران، فى ثاني يوم عمل، عقب تأديته اليمين الدستورية، وزيرًا للعمل، في الحكومة الجديدة ، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية ،أمس الأربعاء ، على أن بابه مفتوح للجميع ،ويُرحب بكافة المُقترحات ،التي من شأنها تنفيذ الرؤية المُستقبلية للوزارة لخدمة المواطن المصري ،الذي يحظى بإهتمام القيادة السياسية ،بتوفير حياة كريمة له ،وخدمات حقيقية على أرض الواقع .

كان الوزير قد التقى مساء أمس الأربعاء-عقب تأديته اليمين الدستورية- مُباشرة ، مع قيادات بالوزارة،وأكد على التركيز على مجموعة من الملفات ،منها "التدريب المهني" و"العمالة غير المنتظمة" ،وتشكيل فريق لمتابعة تنفيذ خطط الوزارة في المُدد الزمنية المُحددة.