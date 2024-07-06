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وزارة التعليم تنفى صحة خروج طالب "لايف" من لجنة امتحان ثانوية بسوهاج

السبت، 06 يوليو 2024 11:11 ص
وزارة التعليم تنفى صحة خروج طالب "لايف" من لجنة امتحان ثانوية بسوهاج الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

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نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ما تم تداوله على صفحات الفيس بشأن قيام طالبا بإحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بسوهاج بالخروج لايف من داخل لجنة الامتحان، وطلبه الإجابات عن أسئلة امتحان مادة الكيمياء، بعد تمكنه من دخول لجنة الامتحان بالتليفون المحمول.

وكان شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صرح بأنه تم ضبط طالب قام بتصوير أجزاء من أسئلة امتحان مادة الكيمياء باستخدام هاتف محمول بلجنة بإدارة شرق الزقازيق التعليمية بمحافظة الشرقية.

كما تم ضبط طالب بلجنة بإدارة بسيون التعليمية بمحافظة الغربية قام بالغش الإلكتروني باستخدام هاتف محمول خلال امتحان مادة الكيمياء وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم ضبط طالب بهاتف محمول وسماعة أذن بلجنة بإدارة المنشأة الحديثة التعليمية بمحافظة سوهاج خلال امتحان مادة الجغرافيا وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الواقعة.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم ضبط طالب بلجنة بإدارة ببا التعليمية بمحافظة بني سويف خلال امتحان مادة الجغرافيا، قام بمحاولة الغش الالكتروني باستخدام هاتف محمول وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة.

 







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